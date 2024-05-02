Латвия допустила начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в июне

Президент Латвии допустил начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в июне

Президент Латвии Эдгар Ринкевич допустил начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз (ЕС) в июне. Об этом он заявил в эфире TV3.

Политик считает, что процесс переговоров будет «чрезвычайно сложным». По его словам, начать его «вполне реально» уже в июне 2024 года. Он отметил, что к этому призвали лидеры стран Балтии.

«Членство в ЕС также означает довольно много ответственности, и в стране, которая сейчас находится в состоянии войны, реализация реформ или трансформации, несомненно, не так просто», — подчеркнул он.

Ринкевич признал, что процесс будет «непростым, потому что будет много споров, например, по сельскому хозяйству».

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина не сможет получить приглашение в НАТО на саммите организации в июле. «Когда время будет подходящим, Украина сразу станет членом НАТО. (...) Для того чтобы это решение было принято, (...) нам нужен консенсус. Я не ожидаю, что такого согласия нам удастся достичь на саммите в июле», — сказал он.