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22:50, 2 мая 2024Бывший СССР

Латвия допустила начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в июне

Президент Латвии допустил начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в июне
Эдгар Ринкевич

Эдгар Ринкевич. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Латвии Эдгар Ринкевич допустил начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз (ЕС) в июне. Об этом он заявил в эфире TV3.

Политик считает, что процесс переговоров будет «чрезвычайно сложным». По его словам, начать его «вполне реально» уже в июне 2024 года. Он отметил, что к этому призвали лидеры стран Балтии.

«Членство в ЕС также означает довольно много ответственности, и в стране, которая сейчас находится в состоянии войны, реализация реформ или трансформации, несомненно, не так просто», — подчеркнул он.

Ринкевич признал, что процесс будет «непростым, потому что будет много споров, например, по сельскому хозяйству».

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина не сможет получить приглашение в НАТО на саммите организации в июле. «Когда время будет подходящим, Украина сразу станет членом НАТО. (...) Для того чтобы это решение было принято, (...) нам нужен консенсус. Я не ожидаю, что такого согласия нам удастся достичь на саммите в июле», — сказал он.

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      Марина Совина
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