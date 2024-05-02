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23:07, 2 мая 2024Мир

В Израиле задержан мужчина за попытку напасть на кортеж Нетаньяху

Полиция Израиля задержала подозреваемого в попытке нападения на кортеж Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израильская полиция задержала в Тель-Авиве 58-летнего мужчину по подозрению в попытке нападения на кортеж премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что подозреваемый также препятствовал движению транспорта. Якобы нападение произошло на улице Дизенгоф — одной из главных улиц города, которая проходит с севера на юг.

Мужчину отправили на допрос. Израильская полиция пока не сообщала иных подробностей об инциденте.

1 апреля в Израиле начались протесты, в рамках которых граждане призвали провести досрочные выборы для замены правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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      Юлия Мискевич
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