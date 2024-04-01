В Израиле начались протесты против Нетаньяху

NYT: протестующие в Израиле призвали к смене правительства премьера Нетаньяху

В Израиле начались протесты, в рамках которых граждане призвали провести досрочные выборы для замены правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом информирует The New York Times (NYT).

Тысячи протестующих вышли на улицы возле здания израильского парламента Кнессета в Иерусалиме, что стало одной из крупнейших демонстраций против правительства Нетаньяху с начала конфликта между Израилем и ХАМАС. Ожидается, что митинг продлится четыре дня.

«Нетаньяху подвергся резкой критике за отказ взять на себя ответственность за неудачи, которые предшествовали нападениям ХАМАС на Израиль 7 октября, и за то, что до сих пор ему не удалось заключить соглашение с ХАМАС о возвращении домой заложников, удерживаемых боевиками в секторе Газа», — отмечает издание.

В Тель-Авиве также прошел митинг за день до начала акций протеста в Иерусалиме.

В январе сообщалось, что тысячи протестующих вышли на улицы израильского города Хайфа с требованием провести досрочные выборы премьер-министра страны. Присутствовавший на протестах бывший министр обороны Израиля Моше Яалон обвинил Нетаньяху в создании обстоятельств, позволивших ХАМАС начать атаку на Израиль.