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23:12, 13 января 2024Мир

На многотысячной акции протеста в Израиле потребовали досрочных выборов премьера

Times of Israel: тысячи протестующих в Хайфе требуют досрочных выборов премьера
Архивное

Архивное. Фото: Ilia Yefimovich / dpa / Global Look Press

В израильском городе Хайфа тысячи человек вышли на улицы с требованием провести досрочные выборы премьер-министра страны. Об этом сообщает газета Times of Israel.

На митинге присутствовал бывший министр обороны Израиля Моше Яалон. Он обвинил действующего главу кабмина Биньямина Нетаньяху в создании обстоятельств, позволивших ХАМАС начать атаку на Израиль. По словам Яалона, Нетаньяху «рассматривает ХАМАС как актив, а Палестинскую администрацию — как обузу».

Уточняется, что организатором стала группа левого толка People's Protest Haifa. По данным издания, это вторая крупнейшая антиправительственная акция протеста после 7 октября.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил, что еврейское государство будет продолжать проводить военные действия в секторе Газа до полной победы над ХАМАС. Он подчеркнул, что никто не остановит еврейское государство при достижении всех поставленных целей.

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      Марина Совина
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