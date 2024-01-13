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21:54, 13 января 2024Мир

Нетаньяху заверил в продолжении военных действий в Газе до полной победы Израиля

Нетаньяху: военные действия в Газе будут продолжаться до полной победы Израиля
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил, что еврейское государство будет продолжать проводить военные действия в секторе Газа до полной победы над палестинским движением ХАМАС. Он подчеркнул, что никто не остановит еврейское государство от достижения всех поставленных целей, сообщает РИА Новости.

«Мы продолжим войну до конца, пока не достигнем решительной победы и всех наших целей — ликвидация ХАМАС, возвращение всех заложников и гарантия того, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля», — заявил израильский лидер.

Нетаньяху подчеркнул, что никакая сила не способна помешать Израилю выполнить поставленные задачи.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приостановила боевые действия в лагере беженцев Рафах, находящемся на юге сектора Газа у границы с Египтом. Представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи объяснил такое локальное тактическое решение гуманитарными целями.

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      Марина Совина
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