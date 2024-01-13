Армия Израиля приостановила боевые действия в лагере беженцев в Газе

ЦАХАЛ заявил об остановке боевых действий в лагере беженцев у границы с Египтом

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о приостановке боевых действий в лагере беженцев Рафах, что находится на юге сектора Газа у границы с Египтом, сообщает РИА Новости.

Приостановка продлится до 15:00 по московскому времени. Представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи объяснил такое локальное тактическое решение гуманитарными целями. Также армия открыла гуманитарный коридор на улице Ар-Рашид для эвакуации с севера на юг до 17:00 по московскому времени.

Ранее сегодня ЦАХАЛ заявил об атаке на оперативный штаб палестинского движения ХАМАС и его командного центра в секторе Газа. В ходе удара уничтожены активный командный центр движения, где было оружие.

В последнее время израильская армия меняет тактику действий в секторе Газа. Количество ударов по сектору постепенно снижается, а воинский контингент, постоянно присутствующий в регионе, решено сократить. Вместо этого ЦАХАЛ сосредоточится на точечных ударах с воздуха и разовых рейдах сухопутных войск.