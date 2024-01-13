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13:42, 13 января 2024Мир

ЦАХАЛ заявил об уничтожении оперативного штаба ХАМАС

ЦАХАЛ заявил об уничтожении командного центра ХАМАС в секторе Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении оперативного штаба палестинского движения ХАМАС и его командного центра в секторе Газа. Об этом сообщает армейская пресс-служба в Telegram-канале.

В публикации говорится, что солдаты направили авиацию ВВС Израиля для нанесения удара, в результате которого «ликвидированы террористы и уничтожен штаб». Отмечается, что израильские военные уничтожили активный командный центр движения, где находилось оружие.

Ранее в Израиле заявили об изменении тактики операции в Газе. По словам официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, израильская армия постепенно снижает число ударов по сектору, воинский контингент в регионе будет уменьшаться. Таким образом, израильская армия переходит к точечным ударам с воздуха и разовым рейдам сухопутных войск.

Ранее газета The Jerusalem Post написала, что Израиль не намерен оккупировать сектор Газа, после выполнения задач военной операции контроль над регионом будет передан местной администрации.

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      Екатерина Подвигина
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