«Чисто английское убийство». Reuters удалил слова Кэмерона об ударах по России. Как на это отреагировали в Москве?

Reuters отозвало материал со словами Кэмерона о праве Киева на удары по России

Агентство Reuters спустя два часа после публикации удалило интервью с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном. В нем дипломат заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют право наносить удары по территории России с помощью британского оружия.

После возникшего общественного резонанса материал был отозван под предлогом «пересмотра некоторых деталей».

Кэмерон заявил, что Украина имеет право бить по России

В конце апреля стало известно, что в крупнейший пакет военной помощи Британии Украине войдет дополнительное число крылатых ракет Storm Shadow. Дальность их полета позволяет наносить удары по территории России.

Во время интервью агентству Reuters, опубликованного 2 мая, Кэмерона спросили о возможности подобных ударов. Он отметил, что Украина имеет на это право.

Украина имеет такое право Дэвид Кэмерон глава МИД Великобритании

Захарова заявила, что Киев сможет также бить по Великобритании

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление британского министра. Она подчеркнула, что Киев сможет точно так же бить по территории Великобритании, сравнив Украину с выкормленной Западом террористической группировкой «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Пусть готовятся к тому, что киевский режим будет наносить удары британским оружием по территории Британии, как в свое время сделали выкормленные западниками террористы «Аль-Каиды» Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

Reuters удалило статью, а Захарова назвала это чисто английским убийством

Спустя два часа на сайте агентства появилось сообщение, что материал отозван. Оно пообещало выпустить новую версию интервью позже.

«В сообщении Reuters говорится, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обещает прекратить помощь Украине до рассмотрения некоторых подробностей этой истории. Переработанная версия истории будет опубликована в свое время», — говорится в публикации.

Захарова, комментируя произошедшее, выразила уверенность в том, что Кэмерон действительно говорил эти слова. Саму ситуацию она назвала чисто английским убийством, а также отметила, что Лондон, испугавшись вызванного высказыванием главы МИД резонанса, «принес в жертву Reuters».

