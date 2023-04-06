Инвестиции в стартапы резко сократились после банкротства Silicon Valley Bank

Bloomberg: инвестиции в стартапы в США рекордно сократились после банкротства SVB

Венчурное финансирование стартапов в США в первом квартале 2023 года сократилось более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О резком падении объема инвестиций пишет Bloomberg со ссылкой на данные исследовательской фирмы PitchBook и Национальной ассоциации венчурного капитала.

Замедление темпов роста технологической индустрии значительно отразилось на молодых компаниях. Американские стартапы за первые три месяца текущего года сумели привлечь 37 миллиардов долларов от венчурных капиталистов, что является самым низким показателем более чем за три года. Инвесторы урезали как суммы, так и количество выписываемых ими чеков — в первом квартале было заключено меньше трех тысяч сделок, это самое низкое количество более чем за 5 лет.

Банкротство банка Silicon Valley Bank в марте вызвало серьезную волну беспокойства, которая может замедлить темпы инвестирования на долгие годы. Кредитная организация финансировала или предоставляла услуги почти половине молодых компаний США с венчурной поддержкой, а также многим инвесторам.

Аналитик PitchBook Кайл Стэнфорд считает, что теперь рынок стал относиться к инвестициям гораздо осторожнее. В нынешних условиях компаниям будет нелегко привлечь капитал, даже если они сохранят темпы роста, которые показали на предыдущем раунде финансирования, добавил он. В то же время сложности возникли и у инвесторов — заработать на поддержке стартапов стало труднее. Согласно данным PitchBook, объемы возврата инвестиций, в том числе после выхода стартапов на биржу или их продажи компаниям, снизились до 71,4 миллиарда долларов в 2022 году, что стало первым случаем падения ниже 100 миллиардов долларов за шесть лет.

Ранее американский Forbes сообщил, что 44 основателя компаний-единорогов (стартапы, стоимость которых оценивается выше 1 миллиарда долларов) обеднели за год на 96 миллиардов долларов, а 12 из них перестали быть миллиардерами. Глобальный экономический спад и обвал криптовалютных рынков привел к снижению стоимости таких компаний, что повлекло за собой сокращения капиталов бизнесменов.

