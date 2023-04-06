Укрывавшего в квартире обвиняемую в терроризме Трепову назвали свидетелем

«Известия»: укрывавший в квартире обвиняемую в терроризме Трепову является свидетелем

Укрывавший в своей квартире обвиняемую в терроризме Дарью Трепову Дмитрий Касинцев является свидетелем в деле. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщают «Известия».

Мужчина утверждает, что не знал о готовящемся теракте. Он уверяет, что разрешил Треповой остаться у него из-за добродушия. Однако по данным издания, Касинцев к моменту задержания должен был знать о произошедшем в Петербурге. А значит догадывался о том, что Трепова причастна к совершению теракта.

Ранее стало известно, что в съемную квартиру Треповой на Студеном проезде в Москве, куда девушка переехала за два месяца до теракта, дважды залетали дроны.

По данным Следственного комитета России (СКР), 2 апреля Трепова по указанию кураторов с Украины принесла в кафе в центре Петербурга начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее военкору Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин). В результате он погиб, более 40 человек были ранены.

На допросе девушка рассказала, что познакомилась в сети с активистом, который предложил ей переехать в Киев и стать редактором медиаресурса, но для этого необходимо было пройти стажировку, выполнив ряд заданий. Передача бюста со взрывчаткой была одним из них. При этом Трепова утверждает, что не знала, что именно находится в статуэтке.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что преступление было спланировано и организовано с территории Украины. Следователи устанавливают всех участников преступной цепочки — от исполнителей до заказчиков.

