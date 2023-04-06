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15:41, 6 апреля 2023Культура

Церемонию вручения телевизионной премии ТЭФИ снова перенесли

Церемонию вручения премии ТЭФИ, последний раз проводившуюся в 2019 году, снова перенесли

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что вручение национальной телевизионной премии ТЭФИ снова планируется перенести. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается большого национального ТЭФИ, то церемония, скорее всего, состоится поздней осенью, в конце ноября», — сказал Швыдкой. Отмечается, что последний раз торжественная церемония вручения ТЭФИ проходила в 2019 году. ТЭФИ-2020 переносилась несколько раз.

Ранее в Минкульте России высказались о дальнейшей судьбе кинофестиваля «Кинотавр». «Решение о проведении фестиваля "Кинотавр" и его дальнейшей судьбе принимается продюсерами и организаторами фестиваля. Заявка на проведение фестиваля "Кинотавр" в 2023 году в Минкультуры России не поступала», — рассказали в министерстве.

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Сергей Равин
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