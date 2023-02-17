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15:57, 17 февраля 2023Культура

В Минкульте высказались о дальнейшей судьбе «Кинотавра»

В Минкульте заявили, что не получали заявку на проведение «Кинотавра»

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Министерстве культуры России высказались о дальнейшей судьбе кинофестиваля «Кинотавр». Об этом сообщает ТАСС.

Агентство послало в Минкульт запрос с просьбой прокомментировать публикацию издания «Бюллетень кинопрокатчика». Его источники утверждали, что министерство отказалось от идеи проведения мероприятия. Оно не планирует возрождать фестиваль в прежнем виде и обеспечивать его государственное финансирование.

«Решение о проведении фестиваля "Кинотавр" и его дальнейшей судьбе принимается продюсерами и организаторами фестиваля. Заявка на проведение фестиваля "Кинотавр" в 2023 году в Минкультуры России не поступала», — ответили в министерстве.

Там добавили, что фестивальная отрасль в России развивается — создаются новые форматы и направления. За год Минкульт получил 142 заявки на проведение таких мероприятий. «По итогам рассмотрения кинофестивальным советом Минкультуры России были определены 66 наиболее значимых проектов фестивалей и 22 приоритетных направления государственной политики в области кинофестивального движения в 2023 году», — говорится в сообщении министерства.

В 2022 году президент «Кинотавра», кинопродюсер Александр Роднянский заявил об отмене фестиваля. Он заявил, что организаторы будут «ждать других времен».

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Евгений Шульгин
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