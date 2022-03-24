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Роднянский заявил об отмене «Кинотавра» в 2022 году

Кинопродюсер Александр Роднянский рассказал об отмене фестиваля «Кинотавр» в 2022 году

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Кинопродюсер Александр Роднянский заявил об отмене фестиваля «Кинотавр» в 2022 году. Об этом он рассказал в интервью журналисту Илье Варламову.

Роднянский подчеркнул, что мероприятие будет отменено не насовсем, но перенесено на другое время. «Я не думаю, что "Кинотавру" имеет смысл продолжать существование в России такой. Я еще не объявлял, но я думаю, что мы просто откажемся от его проведения в этом году. Будем ждать других времен», — резюмировал предприниматель.

В декабре 2021 года стало известно о смерти российского кинопродюсера Марка Рудинштейна, создатель фестиваля «Кинотавр». Рудинштейн скончался в Москве на 76-м году жизни. В апреле 1990 года Рудинштейн вместе с компанией «Подмосковье» провел в Подольске «Фестиваль некупленного кино», а годом позже — I Всесоюзный кинофестиваль «Кинотавр».

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Сергей Равин
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