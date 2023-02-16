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16:41, 16 февраля 2023Культура

Минкульт отказался от идеи проведения «Кинотавра»

«Бюллетень кинопрокатчика»: Минкульт отказался от идеи проведения фестиваля «Кинотавр»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Министерство культуры отказалось от идеи проведения фестиваля «Кинотавр» в 2023 году. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что Минкульт больше не будет поддерживать мероприятие, которое традиционно проходит в Сочи. Министерство не планирует возрождать фестиваль в прежнем виде и обеспечивать его государственное финансирование.

«Формальная причина — отсутствие заявки на попадание в реестр фестивалей, которые претендуют на поддержку из федерального бюджета. На самом деле, причина в нежелании возвращаться к старому бренду, который не актуален в новой реальности», — заявил собеседник издания.

В прошлом году министр культуры России Ольга Любимова на заседании комитета Госдумы предложила альтернативу фестивалю «Кинотавр». «Если не будет "Кинотавра" в Сочи, будет национальный киносмотр, куда будут приезжать люди, потому что там выросло поколение кинематографистов. <...> Никто не должен лишать нас традиции встречаться в Зимнем театре. Не будет названия "Кинотавр" — мы с отраслью придумаем другое», — заявила министр.

До этого президент «Кинотавра», кинопродюсер Александр Роднянский рассказал об отмене фестиваля в 2022 году. Он заявил, что организаторы будут «ждать других времен».

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Марина Погосян
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