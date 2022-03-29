В Минкультуры предложили альтернативу отмененному «Кинотавру»

Министр Ольга Любимова предложила альтернативу отмененному фестивалю «Кинотавр»

Министр культуры России Ольга Любимова на заседании комитета Госдумы предложила альтернативу отмененному в 2022 году кинематографическому фестивалю «Кинотавр». Ее слова приводит ТАСС.

«Если не будет "Кинотавра" в Сочи, будет национальный киносмотр, куда будут приезжать люди, потому что там выросло поколение кинематографистов. <...> Никто не должен лишать нас традиции встречаться в Зимнем театре. Не будет названия "Кинотавр" — мы с отраслью придумаем другое», — заявила министр. Она подчеркнула, что в Минкультуры есть необходимые средства на проведение подобного мероприятия.

Ранее президент «Кинотавра», кинопродюсер Александр Роднянский рассказал об отмене фестиваля в 2022 году. Он отметил, что «Кинотавр» будет перенесен на другое время. «Будем ждать других времен», — резюмировал предприниматель.