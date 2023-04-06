В российском регионе начнут предлагать службу по контракту по телефону

В Калининградской области начнут обзванивать граждан с предложением служить по контракту

В Калининградской области начнут обзванивать граждан с предложением служить по контракту. Об этом в четверг, 6 апреля, журналистам сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, Минобороны России на данный момент ведет активную работу по набору желающих подписать контракт. «В рамках информационной кампании будет производиться обзвон жителей нашего региона с предложением заключить контракт. Эти звонки носят информационный характер», — пояснил Лысков.

Звонки будут поступать исключительно с телефонных номеров Калининградской области без каких-либо использований мессенджеров, отметил он. Первые звонки начнутся уже во второй половине дня 6 апреля.

При этом решение о посещении военкомата и подписании контракта на воинскую службу принимается гражданами добровольно, добавил Лысков.

Ранее в Москве заработала горячая линия, на которой все желающие могут задать вопросы о военной службе по контракту. Кроме того, в столице заработал единый пункт отбора, куда могут обратиться все, кто намерен поступить на военную службу.