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09:56, 3 апреля 2023Россия

В Москве открыли горячую линию с информацией о военной службе по контракту

В Москве заработала горячая линия для желающих пойти на военную службу по контракту

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве заработала горячая линия, на которой все желающие могут задать вопросы о военной службе по контракту. Об этом сообщает ТАСС.

На горячую линию 117 могут обратиться все, кто интересуется возможностями контрактной службы, выплатами, льготами и мерами соцподдержки военнослужащих и их семей. Также вся информация доступна на портале mos.ru.

Кроме того, в Москве начал работу единый пункт отбора, куда могут обратиться все, кто намерен поступить на военную службу. Заявления принимаются и от иностранных граждан. На прием можно записаться онлайн.

В конце февраля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, распространяющий меры социальной поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев из Москвы, участвующих в специальной военной операции. Чтобы получить дополнительные меры социальной поддержки, семьям военнослужащих по контракту и добровольцев необходимо обратиться в «Единый центр поддержки» города Москвы.

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Марина Совина
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