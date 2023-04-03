В Москве открыли горячую линию с информацией о военной службе по контракту

В Москве заработала горячая линия для желающих пойти на военную службу по контракту

В Москве заработала горячая линия, на которой все желающие могут задать вопросы о военной службе по контракту. Об этом сообщает ТАСС.

На горячую линию 117 могут обратиться все, кто интересуется возможностями контрактной службы, выплатами, льготами и мерами соцподдержки военнослужащих и их семей. Также вся информация доступна на портале mos.ru.

Кроме того, в Москве начал работу единый пункт отбора, куда могут обратиться все, кто намерен поступить на военную службу. Заявления принимаются и от иностранных граждан. На прием можно записаться онлайн.

В конце февраля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, распространяющий меры социальной поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев из Москвы, участвующих в специальной военной операции. Чтобы получить дополнительные меры социальной поддержки, семьям военнослужащих по контракту и добровольцев необходимо обратиться в «Единый центр поддержки» города Москвы.

