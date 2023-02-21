Собянин расширил меры соцподдержки на семьи участников СВО

Собянин подписал указ о мерах соцподдержки семей москвичей, участвующих в СВО

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, распространяющий меры социальной поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев из Москвы, участвующих в специальной военной операции (СВО). Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Как сообщил Собянин, указ создан в соответствии с задачей, которую поставил президент России в рамках послания Федеральному собранию.