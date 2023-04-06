Россиян предупредили о новом способе мошенничества в Telegram

«Известия»: в Telegram появился новый способ мошенничества

Россиян предупредили о появлении нового способа мошенничества в Telegram — прием чрезвычайно простой и основан на чувствительности к регистру символов. Об этом пишут «Известия».

Речь идет о написании, к примеру, строчной «эль» вместо заглавной «ай» в логине аккаунта — внешне это выглядит абсолютно идентично. Также легко можно перепутать заглавную букву О и цифру 0;

«Злоумышленникам достаточно просто создать клон учетной записи с одной отличной буквой, снабдить ее украденным контентом и фотографиями. После этого мошенникам будет гораздо легче обманывать аудиторию канала», — отметила координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Ранее стало известно, что в сети появились мошенники, которые предлагают людям за вознаграждение оценивать отели в сервисе онлайн-бронирования Booking.com.