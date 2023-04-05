Россиян предупредили о новом способе мошенничества

IT-эксперт Куценко предупредил о предлагающих оценивать отели на Booking мошенниках

В сети появились мошенники, которые предлагают людям за вознаграждение оценивать отели в сервисе онлайн-бронирования Booking.com. О новом способе обмана россиян предупредил руководитель компонента Endpoint экосистемы R-Vision EVO Петр Куценко. Его слова передают «Известия».

«Несмотря на то что Booking приостановил работу в России, злоумышленники используют сервис как приманку. А вот уже при переходе по объявлению в мессенджеры, тема корректируется — пользователю предлагают помочь онлайн-магазинам в продажах», — объяснил Куценко.

По словам IT-эксперта, злоумышленники предлагают за деньги выполнить несколько заданий. «Например, проставить лайки определенным товарам на сайте продавца», — отметил специалист.

По информации «Известий», такие мошенники утверждают, что готовы платить до 8 тысяч рублей в сутки за то, чтобы люди якобы оценивали отели на Booking и товары в магазине электроники DNS. Злоумышленники объясняют жертвам, что миссия состоит в том, чтобы увеличить популярность магазина, рассказать большему количеству людей о продуктах, которые он продает.

«В качестве следующих заданий доверчивым людям предлагают завести кошелек на стороннем сервисе, перечислить туда деньги и с него выкупить эти товары. Потраченную сумму обещают вернуть с процентами», — объяснил Куценко. При этом, по его словам, покупка товара является обманом, не являющемся настоящей сделкой. «Новый "сотрудник" просто лишается своих денег», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманом выяснять личную информацию пользователей, в частности, логины и пароли от учетных записей в интернет-магазинах якобы для подтверждения доставки.

Об уходе Booking.com из России стало известно 4 марта 2020 года. Сервис больше не позволяет искать и бронировать жилье внутри России, а также оплачивать его российскими картами.