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14:38, 3 апреля 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новых схемах мошенничества в интернет-магазинах

IT-эксперт Вураско предупредил о мошенничестве с подтверждением доставки на маркетплейсах

Фото: Christin Hume / Unsplash

Мошенники начали обманом выяснять личную информацию пользователей, в частности, логины и пароли от учетных записей в интернет-магазинах, якобы для подтверждения доставки. Об этой и еще одной новой схеме мошенничества на маркетплейсах россиян предупредили эксперты компаний, специализирующихся на информационной безопасности, передает «Газета.Ru».

По данным издания, мошенники, действуя от лица продавца, связываются с пользователем после покупки в интернет-магазине и просят подтвердить доставку. Для этого от него требуют назвать номер телефона, к которому прикреплена учетная запись на маркетплейсе, а затем — код из СМС-сообщения. С помощью этой информации злоумышленники могут сбросить пароль от аккаунта жертвы и в результате получить к нему доступ.

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«Когда злоумышленники получают доступ к аккаунту, они привязывают к нему свою банковскую карту и отменяют заказ, после чего деньги за товар возвращаются, но уже не на счет жертвы, а на счет мошенника», — рассказал эксперт центра аналитики внешних цифровых рисков «РТК-Солар» Александр Вураско.

Еще одна новая схема обмана в интернет-магазинах связана с мессенджером WhatsApp, сообщил глава отдела реагирования и цифровой криминалистики в компании Angara Security Никита Леокумович. По его словам, аферисты от лица продавца говорят пользователю, что приобретенный им товар закончился на одном складе, после чего возвращают деньги и предлагают перейти в WhatsApp. Там они сообщают, что отправят заказ с другого склада и присылают ссылку на оплату. Человек переводит деньги, после чего продавец перестает выходить на связь. В результате обещанный товар жертва так и не получает.

Ранее россиянам перечислили способы обезопасить себя от мошенников. Инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов посоветовал пользователям регулярно менять пароли и обновлять программное обеспечение.

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Евгения Наумова
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