Назван способ защититься от киберпреступников

Специалист по кибербезопасности Ефимов призвал регулярно менять пароли

Онлайн-мошенники создают все новые способы обмануть россиян, используя при этом инструменты социальной инженерии, пытаясь расположить к себе потенциальных жертв, вызвать доверие. Чтобы защититься от этого, необходимо соблюдать правила кибергигиены. Об этом «Ленте.ру» рассказал инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов.

«Практики по использованию злоумышленниками инструментов социальной инженерии не становится меньше. Сам метод предполагает получение выгоды с жертвы, то есть кражу персональных и корпоративных данных, сбережений с банковских карт. Зачастую мошенники прибегают к двухступенчатому подходу и комбинируют свое общение с потенциальной жертвой обмана», — сказал Ефимов.

Сначала, по словам специалиста, устанавливается некий доверительный контакт, потом происходит попытка извлечения выгоды, психологическое давление осуществляется зачастую в короткие сроки. Большинство крупных банков уже начали интегрировать специальные системы, позволяющие отслеживать и мониторить подозрительные звонки и операции, но это не значит, что пользователи должны терять бдительность.

«Чтобы обезопасить себя от мошенников, следует придерживаться стандартных правил кибергигиены, — считает эксперт. — Проверяйте личность того, с кем вы общаетесь, не сообщайте личные данные, любые пароли, коды и другую информацию — мошенникам может быть на руку любая информация, которую они от вас получат. Регулярно меняйте пароли, обновляйте программное обеспечение на всех девайсах, не переходите по ссылкам, если имеются малейшие сомнения в их безопасности, помогайте в этом своим близким, если у них возникают с этим трудности».

Ранее Сбер сообщил, что мошенники разработали новую схему хищения средств у граждан, для которой используются взломанные личные кабинеты онлайн-магазинов и операция возврата денег за сделанные заказы.