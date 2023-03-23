Сбер предупредил о мошеннической схеме с возвратом денег за заказы

Сбер предупредил о новом способе мошенничества с помощью возврата денег за заказы

Мошенники разработали новую схему хищения средств у граждан, для которой используются взломанные личные кабинеты онлайн-магазинов и операция возврата денег за сделанные заказы. Детали этого подхода в своем Telegram-канале приводит Сбер.

Клиентам, недавно совершившим покупку, приходят средства на карту, после чего якобы представитель магазина связывается с ним и сообщает об ошибке. Покупателя просят вернуть ошибочно переведенные средства по указанным реквизитам. Однако деньги уходят на счета мошенников, перед этим совершившим возврат средств из личного кабинета.

В кредитной организации советуют никогда не вступать в диалог с неизвестным, который выдает себя за сотрудника магазина. Вместо этого лучше связаться с компанией по номеру телефона, указанному на сайте. Кроме того, следует использовать сложные и разные пароли на разных сервисах и настроить двухфакторную идентификацию, если сайт или приложение поддерживает ее. В этом случае мошенникам будет гораздо сложнее взломать личный кабинет.