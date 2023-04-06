Лукашенко заявил о задержании террориста в Белоруссии

Лукашенко заявил о проведении совместной с Россией операции по задержанию террориста

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Кремле заявил, что на территории республики задержан террорист. Слова главы государства приводит агентство БЕЛТА.

Белорусский лидер отметил, что злоумышленник был задержан в результате проведения совместной с Россией операции.

Ранее Лукашенко рассказал, что накануне заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства провел с российским коллегой Владимиром Путиным «фундаментальные переговоры».