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15:04, 6 апреля 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о задержании террориста в Белоруссии

Лукашенко заявил о проведении совместной с Россией операции по задержанию террориста

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Кремле заявил, что на территории республики задержан террорист. Слова главы государства приводит агентство БЕЛТА.

Белорусский лидер отметил, что злоумышленник был задержан в результате проведения совместной с Россией операции.

Ранее Лукашенко рассказал, что накануне заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства провел с российским коллегой Владимиром Путиным «фундаментальные переговоры».

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Варвара Кошечкина
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