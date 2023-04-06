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15:06, 6 апреля 2023Бывший СССР

Лукашенко рассказал о «фундаментальных переговорах» с Путиным

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о «фундаментальных переговорах» с Путиным перед ВГС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что накануне заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства провел с российским коллегой Владимиром Путиным «фундаментальные переговоры». Его слова передает ТАСС.

«Мы с Владимиром Владимировичем провели вчера фундаментальные переговоры. Мы обсудили вопросы закрытого характера», — сказал он. Лукашенко отметил, что главы государств обсудили и вопросы безопасности, в том числе развитие военно-промышленного комплекса и сферу обороны.

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Кристина Есикова
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