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12:24, 6 апреля 2023Бывший СССР

Песков рассказал о долгом и содержательном общении Путина и Лукашенко

Песков заявил, что общение Путина и Лукашенко было содержательным и затянулось за полночь
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Globallookpress.com

Общение президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко было долгим и содержательным, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова передает «Интерфакс».

«Накануне состоялось весьма и весьма продолжительное и содержательное общение двух президентов, оно затянулось далеко за полночь», — сказал чиновник.

Ранее Лукашенко объяснил частые встречи с Путиным необходимостью не допустить «торможения» союзных программ. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом России в Москве.

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Алевтина Запольская
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