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20:24, 5 апреля 2023Бывший СССР

Лукашенко объяснил частые встречи с Путиным

Лукашенко связал частые встречи с Путиным с реализацией 28 союзных программ
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Владимир Астапкович / Sputnik / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил частые встречи с российским коллегой Владимиром Путиным необходимостью не допустить «торможения» союзных программ. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом России в Москве, передает ТАСС.

«Мы определили 28 союзных программ, они почти на 80 процентов реализованы, в основном правительствами, и наши частые встречи, на что обращают внимание журналисты, как раз были связаны с тем, чтобы не было торможения при выполнении этих программ», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее стало известно, что белорусский президент прибыл в Москву для переговоров с российским коллегой. Встреча организована за день до заседания Высшего госсовета Союзного государства, в котором примут участие оба лидера.

Президент России ранее назвал Союзное государство локомотивом интеграции на евразийском пространстве.

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Алевтина Запольская
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