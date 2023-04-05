Лукашенко объяснил частые встречи с Путиным

Лукашенко связал частые встречи с Путиным с реализацией 28 союзных программ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил частые встречи с российским коллегой Владимиром Путиным необходимостью не допустить «торможения» союзных программ. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом России в Москве, передает ТАСС.

«Мы определили 28 союзных программ, они почти на 80 процентов реализованы, в основном правительствами, и наши частые встречи, на что обращают внимание журналисты, как раз были связаны с тем, чтобы не было торможения при выполнении этих программ», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее стало известно, что белорусский президент прибыл в Москву для переговоров с российским коллегой. Встреча организована за день до заседания Высшего госсовета Союзного государства, в котором примут участие оба лидера.

Президент России ранее назвал Союзное государство локомотивом интеграции на евразийском пространстве.