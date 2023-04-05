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18:19, 5 апреля 2023Бывший СССР

Лукашенко прибыл в Москву

Президент Белоруссии Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, он встретится с Путиным

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву. О его прибытии сообщает близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

В конце марта белорусский лидер анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 5 апреля — за день до запланированного на 6 апреля заседания Высшего госсовета Союзного государства.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в ходе переговоров главы государств могут обсудить мирные инициативы по Украине.

Ранее в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию Лукашенко выступил с предложением объявить перемирие на Украине и запретить обеим сторонам перемещать технику. Эти действия, считает он, нужно выполнить до того, как началась эскалация конфликта.

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Алевтина Запольская
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