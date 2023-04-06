Назван годовой объем торговли между Россией и Белоруссией

Премьер РФ Мишустин: годовой товарооборот с Белоруссией составляет около 50 млрд долларов

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с депутатами Госдумы рассказал о росте годового товарооборота с Белоруссией, отметив, что в настоящее время он составляет около 50 миллиардов долларов (более четырех триллионов рублей), сообщает ТАСС.

«Мы довольны тем, как развивается наше сотрудничество. У нас уже под 50 миллиардов долларов, если говорить примерно, объем взаимной торговли, оборота с белорусами», — заявил он.

По словам Мишустина, в настоящее время Москва и Минск совместно противостоят Западным санкциям, при этом продолжая развиваться и поддерживать друг друга.

Ранее он рассказал о росте товарооборота стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). По его словам, в 2022 году он увеличился на 15 процентов и составил 80 миллиардов долларов.