Россиян призвали отказаться от спонтанных поездок на майские праздники

Вице-президент АТА Мкртчян посоветовал россиянам отправляться в отпуск после 9 мая

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян призвал россиян заранее планировать поездки на майские праздники. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, несмотря на то, что соотечественники могут отдыхать без виз в ряде стран, в период длинных весенних праздников лучше отказаться от незапланированных путешествий. «Никому не советую спонтанно выезжать в майские праздники. Люди знают про эти даты, соответственно, недорогие билеты выкупаются заранее — не только за полгода, но и за год. Надо четко понимать, что гостиницы и билеты в праздничные дни дорожают, причем существенно, — пояснил эксперт. — Сейчас во всех отелях и авиакомпаниях работает динамическое ценообразование, когда цена меняется даже не ежедневно, а ежечасно».

Желающим сэкономить на отдыхе россиянам Мкртчян посоветовал отправляться в отпуск после 9 мая. «Мой совет — если хотите отдохнуть недорого, надо ехать после майских праздников. Так, мы прогнозируем скидки в размере около 50 процентов на туры в Турцию, Египет и ОАЭ», — заключил вице-президент АТА.

Ранее стало известно, что отечественные туристы массово решили провести длинные весенние выходные в Кавказских Минеральных Водах — в регионе почти закончились места в отелях и санаториях. Так, по данным администрация Кисловодска, на майские праздники гостиницы курорта уже забронированы на 100 процентов.

