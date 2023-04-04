В одном регионе России почти закончились места для туристов на майские праздники

АТОР: санатории и отели Кисловодска забронированы на 100 процентов на майские праздники

Россияне повально устремились на отдых в один регион России — в санаториях Кавказских Минеральных Вод почти закончились места для туристов на майские праздники. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Прогнозируется, что ближе к концу апреля практически все объекты на курортах региона объявят о приостановке продаж на летние месяцы. По данным администрация Кисловодска, на длинные майские выходные санатории и отели города уже забронированы на 100 процентов.

«Загрузка востребованных объектов Кавминвод на лето уже свыше 85 процентов, сложнее всего с местами в санаториях Пятигорска и Кисловодска. Свободные номера еще можно найти в здравницах Железноводска и Ессентуков», — рассказали в пресс-службе «Интуриста».

В администрации городов-курортов Ставропольского края уточнили, что за первые месяцы текущего года количество отдыхающих, приезжающих в регион, выросло до 50 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. «В 2023 году турпоток в Кавминводы может стать рекордным за последние два десятка лет», — подчеркнул вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Что касается стоимости отдыха, в среднем сутки в объекте эконом-уровня стоят от трех тысяч рублей на одного человека при двухместном размещении, в среднем сегменте — от пяти тысяч, в высоком — от десяти тысяч.

Ранее курорты Кавказских Минеральных Вод назвали самыми дешевыми направлениями России для отдыха на майские праздники. Так, лидерами среди востребованных у туристов мест по минимальной стоимости туров стали Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск.