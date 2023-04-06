Умерла актриса Валентина Туманова

Советская и российская актриса Валентина Туманова умерла в возрасте 91 года

Советская и российская актриса Валентина Туманова умерла в возрасте 91 года. Об этом пишет Российский академический Молодежный театр (РАМТ) в своем Telegram-канале.

«4 апреля ушла из жизни актриса Валентина Алексеевна Туманова», — сообщается в публикации РАМТа. Прощание и отпевание артистки состоятся в пятницу, 7 апреля. Похоронена она будет на Хованском кладбище в Москве.

Валентина Туманова родилась 8 марта 1932 года. Образование получила в Театральном училище имени Щукина. На сцене Туманова прославилась благодаря своими ролями в таких постановках, как «Борис Годунов», «Питер Пэн», «Снежная королева», «Том Сойер», «Хижина дяди Тома» и других. Широкому зрителю она могла быть известна по фильмам «Карлик Нос», «Роща памяти» и «Чужие письма». Туманова также озвучила множество мультфильмов.

Ранее стало известно, что на 73-м году жизни умер актер театра «Модерн», заслуженный артист России Владимир Левашев. В память о нем Первый зал культурного учреждения будет назван в его честь.