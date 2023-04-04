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17:10, 4 апреля 2023Культура

Умер заслуженный артист России Владимир Левашев

В возрасте 72 лет умер актер театра «Модерн» и мастер дубляжа Владимир Левашев

Кадр: сериал «Наши соседи»

На 73-м году жизни умер актер театра «Модерн», заслуженный артист России Владимир Левашев. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения культуры.

«Ушел гениальный актер и светлый человек. В память об артисте Первый зал театра будет назван Залом имени Владимира Левашева», — заявил художественный руководитель «Модерна» Юрий Грымов. Причина смерти Левашева не уточняется.

Владимир Левашев родился 18 июня 1950 года. После окончания школы он поступил в Школу-студию Московского художественного академического театра имени Чехова. Он более двадцати лет служил в «Модерне», воплотив на сцене театра большое количество образов. Артист играл в таких спектаклях, как «Путешествие Маленького принца», «Петля», «Старый дом» и не только.

Актер также известен как диктор и мастер отечественного дубляжа. Он озвучил Сарумана в «Хоббите» и множество персонажей фильмов студии Marvel. Еще Левашев подарил свой голос героям таких лент, как «Крестный отец», «Твин Пикс», «Побег из Шоушенка», «Семь психопатов», «Великий Гэтсби» и прочих.

Ранее сообщалось о смерти народного артиста Дагестана Магомедрасула Заваева. Мужчина скончался на 78-м году жизни.

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Сергей Равин
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