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16:23, 4 апреля 2023Культура

Умер народный артист Дагестана Магомедрасул Заваев

На 78-м году жизни скончался народный артист Республики Дагестан Магомедрасул Заваев

Фото: страница «Министерство культуры Республики Дагестан» во «ВКонтакте »

На 78-м году жизни скончался народный артист Дагестана Магомедрасул Заваев. Об этом сообщает «Звук Медиа» с ссылкой на ТАСС.

«Музыкальная общественность Дагестана понесла тяжелую утрату. Ушел из жизни артист Дагестанской государственной филармонии имени Мурадова, народный артист Республики Дагестан Магомедрасул Заваев», — сообщается в пресс-службе Министерства культуры республики.

Свои соболезнования родным и близким актера выразила глава Минкульта Дагестана Зарема Бутаева. Причина смерти Заваева неизвестна.

Магомедрасул Заваев родился в 1945 году в селении Хаджалмахи. После школы он окончил Махачкалинское училище и Астраханскую государственную консерваторию. В 1978-м артист начал работать в дагестанской государственной филармонии имени Мурадова. Среди ролей Заваева — Старец Махмуд в опере Гасанова «Хочбар», Алеко в опере Рахманинова «Алеко», Алпан и Кузнец в опере Гусейнова «Шарвили» и многие другие.

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Сергей Равин
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