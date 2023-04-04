Умер народный артист Дагестана Магомедрасул Заваев

На 78-м году жизни скончался народный артист Республики Дагестан Магомедрасул Заваев

На 78-м году жизни скончался народный артист Дагестана Магомедрасул Заваев. Об этом сообщает «Звук Медиа» с ссылкой на ТАСС.

«Музыкальная общественность Дагестана понесла тяжелую утрату. Ушел из жизни артист Дагестанской государственной филармонии имени Мурадова, народный артист Республики Дагестан Магомедрасул Заваев», — сообщается в пресс-службе Министерства культуры республики.

Свои соболезнования родным и близким актера выразила глава Минкульта Дагестана Зарема Бутаева. Причина смерти Заваева неизвестна.

Магомедрасул Заваев родился в 1945 году в селении Хаджалмахи. После школы он окончил Махачкалинское училище и Астраханскую государственную консерваторию. В 1978-м артист начал работать в дагестанской государственной филармонии имени Мурадова. Среди ролей Заваева — Старец Махмуд в опере Гасанова «Хочбар», Алеко в опере Рахманинова «Алеко», Алпан и Кузнец в опере Гусейнова «Шарвили» и многие другие.