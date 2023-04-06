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00:48, 6 апреля 2023Экономика

Назван процент готовых на снижение зарплаты ради удаленки россиян

«Известия»: 40% россиян готовы на снижение зарплаты ради удаленки

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Сорок процентов россиян заявили, что готовы снизить свои зарплатные ожидания ради работы в дистанционном формате. Процент назвали «Известия», ссылаясь на данные отчета SuperJob среди 1600 человек опрошенных.

По результатам опроса, 40 процентов респондентов заявили, что готовы на снижение зарплаты ради удаленки. 19 процентов опрошенных готовы снизить свой заработок на 5 процентов, 12 процентов — на 10 процентов. По три процента россиян согласны получать даже на 15, 20 и 25 процентов меньше ради того, чтобы не ехать в офис.

Ранее стало известно, что более 60 процентов работающих за границей россиян готовы в ближайшее время вернуться на родину. В опросе приняли участие более 7000 соискателей и более 220 российских компаний.

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Юлия Мискевич
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