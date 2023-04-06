В Кремле заявили об ответе России на размещение ядерного оружия США в Европе

Представитель Кремля Песков: Россия ответит на размещение ядерного оружия США в Европе

Россия ответит на размещение американского ядерного оружия на военных базах в Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Агентство отмечает, что пресс-секретарь российского президента ответил утвердительно на вопрос, вызывает ли обеспокоенность Москвы размещение Соединенными Штатами ядерного оружия в Европе.

«Вызывает», — подчеркнул Песков, добавив, что ответ будет «соответствующим».

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Североатлантический альянс не видит повышенной ядерной угрозы со стороны России. По его словам, блок НАТО не менял своей позиции в отношении ядерной войны и не повышал уровень тревоги.