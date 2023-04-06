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11:32, 6 апреля 2023Россия

Россиянин решил пойти на рыбалку и умер

В Челябинской области пенсионер утонул в карьере во время рыбалки, его тело достали со дна

Фото: Anne Nygard / Unsplash

В Еманжелинске Челябинской области мужчина решил отправиться на рыбалку и умер. Об этом сообщил источник Ura.ru в силовых структурах.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы, видимых признаков насильственной смерти на теле пенсионера не обнаружено. Он захлебнулся водой», — рассказал собеседник издания.

По его данным, на момент гибели мужчине было 70 лет, он рыбачил на карьере №10 в российском городе. Тело россиянина достали со дна.

Ранее в Москве семилетний школьник утонул во время первого занятия в бассейне. Предварительно, в этот момент была пересменка тренеров, которые узнали о случившемся из-за криков других детей. В результате мальчик скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.

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Анастасия Шейкина
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