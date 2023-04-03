Гибель семилетнего мальчика на первом уроке по плаванию в Москве попала на видео

РЕН ТВ опубликовал видео гибели первоклассника на уроке по плаванию в бассейне в Москве

В сети появились кадры с моментом гибели семилетнего мальчика на первом уроке по плаванию в бассейне в Москве. Видео опубликовал РЕН ТВ.

На записи видно, как в бассейн ныряет тренер и извлекает из воды обмякшее тело ребенка. Следом подбегают еще три человека, двое из них пытаются откачать мальчика, делая ему массаж сердца и искусственное дыхание.

О смерти первоклассника стало известно 2 апреля. Днем ранее школьник пришел на свой первый урок по плаванию в один из столичных бассейнов и прыгнул в воду, когда находился вне поля зрения взрослых. Как рассказал источник РЕН ТВ, в этот момент была пересменка тренеров, которые узнали о случившимся из-за криков других детей. В результате мальчик скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека.

Ранее в другом столичном бассейне во время заплыва умер 47-летний мужчина. В сети появились кадры его гибели. На записи видно, как тело россиянина всплывает на поверхность в то время, как на соседних дорожках занимаются люди, не обращающие внимания на происходящее.