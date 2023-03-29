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11:25, 29 марта 2023Россия

Момент гибели мужчины во время заплыва в бассейне Москвы попал на видео

Прокуратура опубликовала кадры гибели мужчины во время заплыва в бассейне Москвы

В сети появились кадры гибели мужчины во время заплыва в бассейне в районе Южное Бутово. Их опубликовала столичная прокуратура в Telegram-канале.

На кадрах видно, как тело мужчины всплывает со дна бассейна. На соседних дорожках плавают люди, которые не обращают внимания на происходящее.

По данным прокуратуры, погибший некоторое время находился под водой, сотрудники фитнес-центра пытались оказать ему медицинскую помощь, но он скончался. Надзорное ведомство начало проверку.

О гибели 47-летнего мужчины в бассейне Москвы стало известно в среду, 29 марта. Известно, что россиянин скончался во время утреннего заплыва.

Анастасия Шейкина
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