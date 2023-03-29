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09:08, 29 марта 2023Россия

Москвич утонул в бассейне во время утреннего заплыва

РЕН ТВ: 47-летний мужчина утонул в бассейне в районе Южное Бутово в Москве

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мужчина утонул в бассейне во время утреннего заплыва в районе Южное Бутово в Москве. Об этом сообщил источник РЕН ТВ в среду, 29 марта.

Собеседник телеканала отметил, что умершему посетителю было 47 лет. Другие подробности происшествия на Веневской улице сейчас устанавливаются.

Сотрудники полиции переговорили с сотрудниками бассейна, которые находились на территории в момент смерти москвича.

20 марта сообщалось, что 37-летняя женщина попала в больницу после посещения бассейна в Санкт-Петербурге. Сотрудникам спортивного комплекса удалось ее откачать.

Ранее в Астрахани пятилетний мальчик утонул в бассейне для взрослых. Мальчик плавал вместе с тетей в бассейне для взрослых, а затем вышел и отбежал в сторону. Находясь без присмотра, он снова спрыгнул в воду.

Отдыхающие заметили тонущего дошкольника и вытащили его из воды, после чего начали оказывать ему первую помощь, однако спасти мальчика не удалось.

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Анна Щербакова
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