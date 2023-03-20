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14:46, 20 марта 2023Россия

37-летняя женщина захлебнулась в бассейне в центре Петербурга

«Фонтанка»: 37-летняя женщина попала в больницу после посещения бассейна в Петербурге

Женщина захлебнулась в бассейне на Васильевском острове в центре Петербурга, 37-летнюю посетительницу доставили в Мариинскую больницу. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По предварительным данным, жительница Северной столицы внезапно почувствовала себя плохо во время заплыва. Сотрудникам спортивного комплекса удалось ее откачать.

На Среднем проспекте, где все произошло, расположен плавательный комплекс СКА. На сайте заведения было указано, что глубина 50-метрового бассейна варьируется от одного до пяти метров.

С администрацией комплекса пока связаться не удалось.

Ранее сообщалось, что в Астрахани пятилетний мальчик утонул в бассейне для взрослых. Мальчик плавал вместе с тетей в бассейне для взрослых, а затем вышел и отбежал в сторону. Находясь без присмотра, он снова спрыгнул в воду.

Отдыхающие заметили тонущего ребенка и вытащили его из воды, после чего стали оказывать ему первую помощь, однако спасти мальчика не удалось.

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Анна Щербакова
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