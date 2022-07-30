В Астрахани пятилетний мальчик утонул в бассейне для взрослых, СКР проводит проверку

Российские следователи начали проверку после гибели пятилетнего ребенка в бассейне в Астрахани. Об этом в субботу, 30 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, трагедия произошла 30 июля в бассейне на улице Джона Рида. Мальчик плавал вместе с тетей в бассейне для взрослых, а затем вышел из воды и отбежал в сторону. Находясь без присмотра, он снова спрыгнул в воду. Отдыхающие заметили тонущего ребенка и вытащили его на берег, после чего стали оказывать ему первую помощь, однако спасти мальчика не удалось.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

28 июня сообщалось, что под Волгоградом спасателей российского аквапарка арестовали в связи с гибелью 13-летнего подростка в бассейне.