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Спасателей российского аквапарка арестовали после гибели подростка в бассейне

В Волжском спасателей отправили в СИЗО до 26 августа после гибели подростка в аквапарке

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Волжский городской суд арестовал инструкторов-спасателей, допустивших гибель 13-летнего подростка в аквапарке. Об этом во вторник, 28 июня, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Данилу Галайду и Алексея Захарова отправили в СИЗО до 26 августа.

26 июня подросток вместе с семьей приехал из Астрахани в Волжский, чтобы провести время в аквапарке. Во время отдыха мальчик захотел скатиться с одной из горок и попросил отца ждать его возле спуска, однако в последний момент решил спуститься с другой. Спустя время его обнаружили мертвым в бассейне.

Следователи выяснили, что причиной смерти стала механическая асфиксия в результате утопления. После просмотра записей с камер выяснилось, что ребенок провел в воде более шести минут после спуска с горки, однако ни спасатели, ни другие сотрудники аквапарка не заметили тонущего мальчика.

27 июня двое подозреваемых по этому делу были задержаны. Фигуранты не имели соответствующего образования и опыта оказания первой медицинской помощи.

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Екатерина Власова
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