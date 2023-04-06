Появились кадры разбитой колонны турецкой бронетехники ВСУ под Артемовском

«РВ»: российские бойцы уничтожили колонну турецкой бронетехники ВСУ Kirpi под Артемовском

Видео уничтоженной колонны турецкой бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Кадры сняты с БМП-2, на них виден уничтоженный турецкий бронеавтомобиль Kirpi.

«Слева и справа на дороге стоят около 10 единиц уничтоженной и увязшей в грязи техники», — говорится в сообщении.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин назвал потери украинской армии в Артемовске. По его словам, ВСУ потеряли в городе от 15 тысяч до 20 тысяч военнослужащих.