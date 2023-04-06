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07:09, 6 апреля 2023Мир

Император Японии запланировал посещение Индонезии с официальным визитом

Император Японии Нарухито летом запланировал посещение Индонезии с официальным визитом
Нарухито

Нарухито. Фото: Reuters

Император Японии Нарухито запланировал посещение Индонезии с официальным визитом летом 2023 года. Об этом сообщает телеканал NHK.

По информации телеканала, этот вопрос прорабатывается. Император планирует посетить Джакарту в конце июня и встретиться с президентом Индонезии Джоко Видодо и его супругой.

Отмечается, что визит будет иметь статус официального и дружеского, а также станет первой подобной поездкой для Нарухито, который взошел на престол в 2019 году.

Ранее глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси призвал углубить сотрудничество Токио и НАТО. По словам дипломата, безопасность Европы и безопасность Индо-Тихоокеанского региона больше нельзя обсуждать отдельно. Хаяси рассказал, что Япония совместно с альянсом в настоящее время разрабатывает Индивидуальную программу партнерства.

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Юлия Мискевич
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