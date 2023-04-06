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14:47, 6 апреля 2023Россия

Вернувшегося со СВО вагнеровца нашли мертвым в квартире в российском городе

V1: в Волгограде нашли мертвым на съемной квартире вернувшегося со СВО вагнеровца Ахмедова
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Волгограде нашли мертвым на съемной квартире участника частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Руслана Ахмедова, вернувшегося с выполнения задач в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает российский портал V1.

Родственники 31-летнего Ахмедова пояснили, что он отбывал наказание в колонии, где принял решение вступить в ряды вагнеровцев, подписал контракт и отправился к линии соприкосновения с Украиной.

По словам родных, Ахмедов прибыл в Волгоград в начале апреля. С ними россиянин не связывался. Обеспокоенные члены семьи обратились в полицию. Позже им позвонили оперативники и сообщили о его смерти.

В следственном отделе по Кировскому району СУ СКР по Волгоградской области подтвердили случившееся. Тело Ахмедова направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

По предварительным сведениям от источника V1, Ахметов скончался из-за отравления неустановленными веществами.

31 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о похоронах вагнеровца Андрея Тюнина на городской Аллее славы.

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Анна Щербакова
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