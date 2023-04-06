Волочкова высказалась об уехавших из России звездах балета и эмиграции

Анастасия Волочкова рассказала об обиде на страну уехавших из России звезд балета

Российская танцовщица Анастасия Волочкова в интервью изданию «Мослента» высказалась об уехавших из страны звездах балетах, а также своей эмиграции.

Бывшая балерина Большого театра рассказала, что ее вынудили уехать в Лондон в 1998 году. По ее словам, не только она, но и многие другие таланты были вынуждены покинуть Россию ввиду отсутствия признания на Родине.

«Уехали такие личности, как Анна Павлова, Наталья Макарова, Михаил Барышников, Рудольф Нуриев, Майя Плисецкая, которая вообще в завещании писала: "Развейте мой прах над Россией". Поймите, у многих обида на страну. На Родине их не признавали, поэтому им приходилось искать признания на Западе. Я тоже попала в эту обойму в свое время, и для меня это большая честь. Среди такой плеяды оказаться выброшенной за борт России — это честь», — отметила танцовщица.

Волочкова добавила, что сейчас не собирается покидать Россию, так как занимается в стране любимым делом: «У меня есть любящие зрители, есть дети, которым я посвящаю свое время. В этом и есть мой патриотизм! Я же никогда и не собиралась уезжать из страны. Да, сейчас время сложное, многие в страхе покидают Россию».

Ранее балерина пожаловалась на безденежье во время работы в Большом театре в начале своей карьеры.