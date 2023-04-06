Волочкова пожаловалась на безденежье в начале своей карьеры в Большом театре

Анастасия Волочкова рассказала о низкой зарплате в Большом театре в начале своей карьеры

47-летняя российская балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на безденежье во время работы в Большом театре в начале своей карьеры. Об этом она сообщила в интервью изданию «Мослента».

Танцовщица рассказала, что в 1998 году в возрасте 22 лет она переехала в Москву, где балетмейстер Владимир Васильев предложил ей стать примой-балериной Большого. На тот момент артистка находилась в статусе солистки Мариинского театра, на сцене которого выступала на протяжении пяти лет.

Балерина призналась, что зарплата в Большом была низкой, из-за чего она и ее мать испытывали финансовые трудности.

«Помню, что денег не было совсем. Мы приехали в Москву с мамой. Большой театр платил мне 100 долларов, а наша маленькая съемная квартира стоила 300. Приходилось буквально выживать. Но, знаете, я ехала в Москву не для того, чтобы жить в каких-то шикарных условиях, а для того, чтобы работать, чтобы перенимать опыт у великих мастеров», — отметила Волочкова.

Танцовщица добавила, что через год была вынуждена переехать в Лондон. По словам балерины, ее «выжили» из Большого театра: «Но выжили не на помойку. Мне был предложен контракт с Английским национальным балетом. В 2001 году я вернулась в любимую Москву — точнее, вернул меня Юрий Николаевич Григорович (российский хореограф и балетмейстер — прим. «Ленты.ру»). Он специально ради меня приезжал в Лондон, чтобы убедить вернуться в Большой».

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