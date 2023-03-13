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16:00, 13 марта 2023Культура

Сыгравшему Михаила «Горшка» Горшенева актеру подняли зарплату за уборку двора

Сыгравшему Михаила Горшенева Константину Плотникову подняли зарплату за уборку двора

Кадр: сериал «Король и Шут»

Актеру Константину Плотникову, который исполнил роль лидера коллектива «Король и Шут» Михаила «Горшка» Горшенева, повысили зарплату за уборку двора после премьеры сериала-байопика. Об этом артист рассказал в своем блоге на YouTube.

По словам Плотникова, он подрабатывает дворником и убирает территорию около Александро-Невской лавры. «Зарплату повышают! Ну, мелочь, а приятно», — сказал он.

Ранее в интервью изданию «Около» актер рассказал, что уборка территорий для него — не только источник дополнительного заработка, но и возможность для медитации.

10 марта стало известно, что группа «Король и Шут» возглавила музыкальные чарты после выхода сериала. Композиции культового коллектива обогнали по популярности такие треки, как «За деньги да» певицы Инстасамки и Komarovo от проекта DVRST.

2 марта вышел сериал о панк-группе «Король и Шут». Одним из продюсеров проекта является второй солист «Короля и Шута» Андрей Князев. В первый день показа шоу «Король и Шут» установило рекорд на онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

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Варвара Кошечкина
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