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19:24, 6 апреля 2023Силовые структуры

Досрочно освободившийся из колонии вор в законе Хобот вернулся в Москву

В Москву вернулся вор в законе Хобот, досрочно освободившийся из колонии

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Вор в законе Андрей Вознесенский, более известный как Хобот, досрочно освободился из мест лишения свободы по болезни и вернулся в Москву. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

В 2021 году Ленинский районный суд Тулы приговорил Вознесенского к шести с половиной годам колонии за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Выйти на свободу вор в законе должен был в январе 2027 года. Причиной досрочного освобождения Вознесенского, по данным агентства, стало ухудшение зрения. Вознесенский имеет восемь судимостей.

Ранее сообщалось, что в Москве вор в законе Леха Семипалатинский предстанет перед судом за статус и наркотики.

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Илона Палей
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